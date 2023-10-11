Байбэк Магнита

Компания Магнит приняла решение запустить второй раунд выкупа собственных акций у иностранных держателей. Как и в случае первого байбэка, тендерное предложение предполагает цену 2215 ₽ Это на 60% ниже рыночной котировки.

Всего может быть выкуплено до 7,9% всех акций Магнита. Новость для бумаг положительная, так как компания с дисконтом выкупает собственные акции, которые в будущем могут погасить. Акции Магнита на новостях выросли на 2,5% и, вероятно, подъем может продолжиться.

Другие корпоративные события

Сбербанк (отчет РПБУ за сентябрь): Чистая прибыль составила 130,2 млрд руб. рентабельность капитала 25%, сохраняется рост кредитного портфеля. Позитивно, но ожидаемо рынком. Акции отреагировали нейтрально. В сумме за 9 месяцев прибыль составила 1,1 трлн руб. При выплате 50% дивиденды уже могли бы составить около 25 ₽ на акцию (9,5%).

Группа Позитив: На 12 октября назначено заседание совета директоров. Будет обсуждаться вопрос дивидендных выплат, а также утверждение дивидендной политики.