Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге

Ситибанк закрывает по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщениях банка. Речь идет о закрытии отделения «Арбат» в Москве, которое обслуживает только премиальных клиентов, а также отделение «Невский проспект» в Санкт-Петербурге. Оба этих отделения закроются 15 декабря 2023 года.

Таким образом, в Санкт-Петербурге останется только одно отделение, оно обслуживает лишь премиальных клиентов. В Москве останется два отделения — «Павелецкое» и «На Тверской-Ямской». Еще один офис остается в Самаре, больше отделений банка в России нет.

В сентябре Ситибанк уже предупредил о закрытии офисов в двух регионах страны: уральский и приволжский филиалы банка в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. «Это связано с решением Citi, объявленным в августе 2022 года, о сворачивании розничного бизнеса в России», — тогда поясняли в банке. Тогда же Ситибанк сообщил о начале сворачивания своей банкоматной сети. Банк планировал демонтировать все свои банкоматы до конца 2023 года.