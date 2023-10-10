Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге
Таким образом, в России останется только четыре отделения, два из которых в столице.
Таким образом, в России останется только четыре отделения, два из которых в столице.
Ситибанк закрывает по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщениях банка. Речь идет о закрытии отделения «Арбат» в Москве, которое обслуживает только премиальных клиентов, а также отделение «Невский проспект» в Санкт-Петербурге. Оба этих отделения закроются 15 декабря 2023 года.
Таким образом, в Санкт-Петербурге останется только одно отделение, оно обслуживает лишь премиальных клиентов. В Москве останется два отделения — «Павелецкое» и «На Тверской-Ямской». Еще один офис остается в Самаре, больше отделений банка в России нет.
Citigroup (материнская компания «Ситибанка»), как многие другие иностранные компании с российскими «дочками», уже давно пытается ппродать свой российский бизнес. Изначально Citigroup заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года, а после начала военного конфликта на Украине окончательно дала понять, что не хочет развивать бизнес на российском рынке. Группа заявила, что российский Ситибанк прекратит предоставлять почти все «банковские услуги» в России к концу первого квартала 2023 года. В дальнейшем деятельность группы в стране будет осуществляться только в тех случаях, когда это необходимо для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств, говорилось в отчетности группы.