Силуанов заявил, что объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей

«В целом мы видим, что в следующем году объем Фонда национального благосостояния на нетто-основе пополнится примерно на более чем полтриллиона рублей, поэтому и в следующем году наш запас финансовый будет пополняться. Это хорошо, это создает нам и устойчивость бюджета, с одной стороны, и создает нам необходимый ресурс для финансирования ключевых проектов, инфраструктурных проектов, технологических, в которых предусмотрено использование средств Фонда», — отметил он.