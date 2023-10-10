Силуанов заявил, что объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей

«В целом мы видим, что в следующем году объем Фонда национального благосостояния на нетто-основе пополнится примерно на более чем полтриллиона рублей, поэтому и в следующем году наш запас финансовый будет пополняться. Это хорошо, это создает нам и устойчивость бюджета, с одной стороны, и создает нам необходимый ресурс для финансирования ключевых проектов, инфраструктурных проектов, технологических, в которых предусмотрено использование средств Фонда», — отметил он.
Глава Минфина добавил, что в этом году объем планового пополнения средств ФНБ может составить порядка 1,2 трлн рублей.
«В этом году благодаря хорошей конъюнктуре Фонд национального благосостояния будет пополняться, это еще несмотря на то, что мы часть нефтегазовых доходов будем замещать источниками заимствования», — сказал министр.
По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13,64 трлн рублей, из них 7,14 трлн (или 4,8% от прогнозируемого на 2023 год ВВП) составил объем его ликвидной части.