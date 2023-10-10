Сбер получил более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года по РСБУ

«Чистая прибыль Сбера за девять месяцев 2023 года составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. В сентябре Сбер заработал 130,2 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 26%», — отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

По данным банка, чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 38,1% в годовом выражении и достиг 1,7 трлн рублей. Чистый комиссионный доход за этот период увеличился на 18,9% до 515,2 млрд рублей в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за девять месяцев 2023 составили 550,9 млрд рублей.

Кредиты и фондирование

Согласным данным отчетности, розничный кредитный портфель вырос на 3,6% за месяц или на 22,5% с начала года и составил 14,7 трлн рублей. Портфель жилищных кредитов вырос на 4,7% за месяц (+25,4% с начала года), а его объем превысил 9,4 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн рублей и вырос на 2,8% в сентябре (+2,6% без учета валютной переоценки) или на 21% с начала года (+13,6% без учета валютной переоценки).