10:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе

Менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко заявил, что из-за колебаний курса валют и роста цен российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе.

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Источник: Reuters

При этом он указал на отсутствие предпосылок для изменения стран поставщиков кофейных зерен в РФ в ближайшее время.

По словам Рыбенко, в силу того, что кофе закупается в долларах, высокий курс в настоящий момент может нанести очень сильный удар по покупательской способности. Эксперт не исключает, что владельцы кофеен окажутся вынуждены закупать низкокачественный кофе.

Как заметил менеджер, курс сейчас оказывает гораздо большее влияние на рынок потребления, нежели на биржевые котировки арабики и робусты. С производством кофе, по словам эксперта, это никак не связано, и зерна продолжают привозиться из Центральной Америки, Африки и Азии. Он уточнил, что сейчас нет предпосылок для изменения стран, которые продают и экспортируют кофе.

Рыбенко добавил, что в течение последних 3−5 месяцев стоимость кофе держалась на отметке в 150−160 центов за фунт, тогда как в 2020 году цены были на уровне в 90−100 центов.

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