Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе

При этом он указал на отсутствие предпосылок для изменения стран поставщиков кофейных зерен в РФ в ближайшее время.

По словам Рыбенко, в силу того, что кофе закупается в долларах, высокий курс в настоящий момент может нанести очень сильный удар по покупательской способности. Эксперт не исключает, что владельцы кофеен окажутся вынуждены закупать низкокачественный кофе.

Как заметил менеджер, курс сейчас оказывает гораздо большее влияние на рынок потребления, нежели на биржевые котировки арабики и робусты. С производством кофе, по словам эксперта, это никак не связано, и зерна продолжают привозиться из Центральной Америки, Африки и Азии. Он уточнил, что сейчас нет предпосылок для изменения стран, которые продают и экспортируют кофе.