«Роскосмос» планирует продавать спутниковые снимки органам власти

С законопроектом ознакомились «Ведомости». Источник издания подтвердил одобрение документа. Детали рассказал представитель «Роскосмоса». Законопроект в случае принятия вступит в силу с 2025 года.

Предполагается, что за «Роскосмосом» закрепят полномочия единственного поставщика данных спутниковых снимков и продуктов на их основе. Из закона о космической деятельности исключается норма о предоставлении ДЗЗ бесплатно всем органам власти. «Роскосмос» сможет обеспечить 67% потребностей, остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов, в том числе компаний «Ситроникс», «НПК БАРЛ», «Газпром космические системы».

Представитель «Роскосмоса» рассказал, что госкорпорация предоставляет потребителям снимки за плату, но должен бесплатно передавать их федеральным, региональным органам власти и органам местного самоуправления «для реализации ими своих полномочий». Также бесплатно снимки должны предоставляться компаниям и физлицам, которые исполняют контракты на закупку товаров и услуг для госнужд. Плата за предоставление данных ДЗЗ зачисляется в федеральный бюджет.

В законопроекте предусмотрен ряд исключений. Бесплатно данные смогут получать силовые структуры и «Росатом». «Росатому» они необходимы для обеспечения работы по Севморпути.

Авторы законопроекта предполагают, что принятие документа в 2024—2035 годах потребует 17,1 млрд руб. бюджетных ассигнований. Возврат средств в бюджет от продажи снимков может достичь 89 млрд руб. Ожидается, что мультипликативные эффекты в других отраслях добавят еще 38 млрд руб., дополнительные налоговые отчисления — 18 млрд руб.