МВФ улучшил прогноз роста российского ВВП в 2023 году

МВФ ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 2,2%, а в 2024 году — на 1,1%. Согласно докладу, фонд улучшил свой прогноз по росту этого показателя в 2023 году на 0,7 процентных пункта (п. п.) с июля и на 1,5 п. п. с апреля. «Ускорение экономического роста отражает существенное налоговое стимулирование, высокие инвестиции и устойчивую динамику потребления в условиях напряженного рынка труда», — отмечается в докладе.

При этом прогноз роста ВВП РФ в 2024 году ухудшен на 0,2 п. п. по сравнению с ожиданиями в июле и апреле.