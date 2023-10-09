Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома»
Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») и окончательно ушел из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») и окончательно ушел из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Российский актив продан топ-менеджменту во главе с генеральным директором «Вымпелкома» Александром Торбаховым. Генеральный директор Veon Каан Терзиоглу отметил, что продажа компании позволит Veon «сосредоточить энергию на движении вперед, удовлетворяя растущий спрос на рынках в Пакистане, Бангладеше, Казахстане, Узбекистане и на Украине».
Уточняется, что сделка не предусматривает обратный выкуп и означает полный уход Veon из России.
В ноябре 2022 г. Veon объявила о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями актива, помимо Торбахова, среди топ-менеджеров числятся Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов.
Как пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения сделки, «Вымпелком» выкупает облигации у держателей и получает на баланс облигации Veon со сроком погашения 13 октября. Ожидалось, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до этого срока.