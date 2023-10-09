Путин утвердил передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК

Президент России Владимир Путин утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.

«Принять предложение правительства России о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций АО “Объединенная судостроительная корпорация” сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями», — говорится в указе.

Правительству президент поручил в шестимесячный срок обеспечить заключение соответствующего договора, в котором будут определены «ключевые показатели эффективности доверительного управления акциями указанного акционерного общества, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения доверительного управления».

Что такое ОСК

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, созданная по указу Путина в марте 2007 года. Сейчас в состав ОСК входит более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах. Численность работников предприятий ОСК превышает 105 тыс. человек. Верфи ОСК строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. В среднем ОСК каждый год сдавала 19−20 гражданских судов, но в 2023-м корпорация планирует передать заказчикам до 30 судов. С июня 2014 года корпорацией руководил Алексей Рахманов, до этого работавший замглавы Минпромторга (курировал в ведомстве судостроение).

О решении передать ОСК под управление банка ВТБ Владимир Путин сообщил на встрече с главой банка Андреем Костиным 10 августа. По словам Путина, с соответствующей инициативой вышло правительство, которое владеет 100% корпорации. При этом доверительное управление акциями не изменит форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов, пояснял РБК представитель ОСК.

Путин отмечал, что сейчас ОСК — «это работающая структура, набирающая темп», но «проблем и вопросов много». В августе 2022 года президент раскритиковал Рахманова за убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. После передачи ОСК под управление ВТБ Рахманов покинул пост гендиректора. Источники РБК говорили, что в ближайшее время он займет должность советника гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

ОСК — давний корпоративный клиент ВТБ. Еще в 2016 году корпорация открыла в банке две кредитные линии на общую сумму €435 млн. Кроме того, ОСК выступала поручителем перед ВТБ по ссудам своим дочерним предприятиям, следует из отчета корпорации за 2020 год.

В апреле 2023 года в колонке для РБК Костин отмечал, что в условиях перестройки логистики нефтегазового экспорта на фоне международных санкций России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. «Способна ли находящаяся в федеральной собственности ОСК (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет», — рассуждал он.