Новые торги: ритейл и агросектор

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в пятницу показал рост на 0,42%, до 3144,89 п., индекс РТС повысился на 0,46%, до 987,14 п. Доходность коротких ОФЗ стремится к 13%, рубль не показывает признаков укрепления.

Повышению индексов способствовал рост в сегменте строительных компаний. Инвесторам понравилась опубликованная ранее отчетность ПИК (PIKK 728,4 ₽, +2,56%) за I полугодие 2023 года. Акции компании подорожали опережающими темпами. Etalon (ETLN 86 ₽, +0,09%) планирует экспансию в регионы и добавил для этого должности двух новых вице-президентов (по продажам и маркетингу).

Сильный рост показали котировки акций ФосАгро (PHOR 6920 ₽, +4,63%): действующая с 1 июня до 30 ноября квота на экспорт удобрений из России может быть повышена на 2,2 млн тонн, до 18,5 млн тонн. и более.

Основные валюты не изменились по отношению к рублю: доллар США 100,4050 ₽, евро 105,7725 ₽

Основные новости и события.

Ozon (OZON 2564 ₽, +1,12%) откроет новый складской комплекс в Волгоградской области площадью 5 тыс. кв. м, инвестировав в него 750 млн руб., а к 2027 году расширит комплекс еще на 30 тыс. кв. м.

АФК Система (AFKS 17,406 ₽, +0,47%) в 2024 году планирует строительство горнолыжного комплекса в Шерегеше на горе Утуя.

Сеть «Чижик», принадлежащая X5 Group (FIVE 2296 ₽, +0,7%) планирует стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров к 2027 году. Кроме того, X5 приступит к тестированию работу магазинов малых форматов (90−150 кв. м), магазины получат название «Около». Ёмкость этого сегмента оценивается на уровне 1,5−2 трлн рублей.

МосБиржа (MOEX 182,82 ₽, −0,14%) опубликовала «народный портфель» за сентябрь 2023. Акции Татнефти (TATN 638,6 ₽, +0,76%) оказались в топ-10 по популярности у частных инвесторов.

Компания Русагро (AGRO 1157 ₽, +0,4%) закрыла сделку по приобретению 100% акций элеватора «Биотехнологии». Объем единовременного хранения элеватора в Тамбовской области составляет 240 тыс. тонн зерновых. Экспорт российской свинины по итогам 2023 года может увеличиться до 220 тыс. тонн, на 29,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Минэнерго поддерживает просьбу Интер РАО (IRAO4,4125 ₽, +1,03%) к правительству исключить электроэнергетику из числа отраслей, попадающих под экспортные пошлины.

В России с 1 октября восстанавливают топливный демпфер, коэффициент изменится с 0,5 п. до 1п. Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах: доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%.

Ожидания и торговые идеи.

В понедельник утром настроения на мировых рынках слабые. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,63%, в Японии официальный выходной.

Нефть подорожала, что может позитивно отразиться на российском рынке в понедельник.