Главные события на финансовых рынках
Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук о том, за чем на этой неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук о том, за чем на этой неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
На этой неделе инвесторов ждут закрытия реестров по дивидендам.
В понедельник Банк Санкт-Петербург закроет список лиц, имеющих право на дивиденды в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную за первое полугодие 2023 года.
Во вторник — Ренессанс Страхование с 7,7 рубля и НОВАТЭК с 34,5 рубля за полугодие. В среду реестр закроет Татнефть с дивидендом в размере 27,54 рубля. Во вторник отчет по РСБУ за сентябрь 2023 года представит Сбербанк.
В среду выйдут важные макроэкономические данные по недельной инфляции в России с 3 по 9 октября, а также по инфляции за сентябрь, а в четверг — данные по торговому балансу России в августе.
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