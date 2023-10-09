Главные события на финансовых рынках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259450&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этой неделе инвесторов ждут закрытия реестров по дивидендам.

В понедельник Банк Санкт-Петербург закроет список лиц, имеющих право на дивиденды в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную за первое полугодие 2023 года.

Во вторник — Ренессанс Страхование с 7,7 рубля и НОВАТЭК с 34,5 рубля за полугодие. В среду реестр закроет Татнефть с дивидендом в размере 27,54 рубля. Во вторник отчет по РСБУ за сентябрь 2023 года представит Сбербанк.

В среду выйдут важные макроэкономические данные по недельной инфляции в России с 3 по 9 октября, а также по инфляции за сентябрь, а в четверг — данные по торговому балансу России в августе.