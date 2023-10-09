Главные события финансовых рынков 9−13 октября

Макроэкономика

Ужесточение денежно-кредитных условий для борьбы с инфляцией в мире негативно сказывается на глобальных рынках. Внимание инвесторов будет приковано к данным из США, где 12 октября выйдет статистика по инфляции потребительских цен за сентябрь.

11 октября в России будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за сентябрь.

В России

В контексте общемировых трендов, в России инвесторы следят за кривой доходности ОФЗ: доходность коротких облигаций уже вплотную приблизилась к 13%. Данные по инфляции могут еще больше разочаровать инвесторов, т. к. потенциальное усиление инфляционного давления подтолкнет Банк России к дальнейшему повышению ключевой ставки.

В мире

На мировых рынках настроения будут определяться динамикой на рынке казначейских облигаций США, доходность которых растет и приблизилась к психологической отметке 5%. На этом фоне цены на золото оказались под давлением и опустились ниже $1850 за тройскую унцию.

Нефть

Неделя запомнится отчетами ОПЕК и МЭА. Пересмотра прогнозов по спросу на нефть на 2023 год не ожидается. Но уточнение данных по поставкам в сентябре может усилить опасения относительно дефицита на рынке в IV квартале, что может вернуть нефтяные котировки к росту.

Рубль

События на нефтяном рынке могут повлиять на курс рубля на следующей неделе, хотя ключевое значение будет иметь оценка Банка России платежного баланса за январь-сентябрь (публикуется 10 октября).

Курс рубля сейчас определяется потоками валюты в страну, и 42% расчетов за экспорт происходят рублях. Диапазон колебаний валюты на этой неделе будет в границах 98−102 рубля за доллар США.