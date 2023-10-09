Главные события финансовых рынков 9−13 октября
Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер»
Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер»
Ужесточение денежно-кредитных условий для борьбы с инфляцией в мире негативно сказывается на глобальных рынках. Внимание инвесторов будет приковано к данным из США, где 12 октября выйдет статистика по инфляции потребительских цен за сентябрь.
11 октября в России будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за сентябрь.
В контексте общемировых трендов, в России инвесторы следят за кривой доходности ОФЗ: доходность коротких облигаций уже вплотную приблизилась к 13%. Данные по инфляции могут еще больше разочаровать инвесторов, т. к. потенциальное усиление инфляционного давления подтолкнет Банк России к дальнейшему повышению ключевой ставки.
На мировых рынках настроения будут определяться динамикой на рынке казначейских облигаций США, доходность которых растет и приблизилась к психологической отметке 5%. На этом фоне цены на золото оказались под давлением и опустились ниже $1850 за тройскую унцию.
Неделя запомнится отчетами ОПЕК и МЭА. Пересмотра прогнозов по спросу на нефть на 2023 год не ожидается. Но уточнение данных по поставкам в сентябре может усилить опасения относительно дефицита на рынке в IV квартале, что может вернуть нефтяные котировки к росту.
События на нефтяном рынке могут повлиять на курс рубля на следующей неделе, хотя ключевое значение будет иметь оценка Банка России платежного баланса за январь-сентябрь (публикуется 10 октября).
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