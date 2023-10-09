Доллар вновь превысил 101 рубль на Мосбирже

По состоянию на 10:31 мск доллар торговался по 101,0225 ₽ (+0,62%). Пикового значения доллар достиг в 10:32 — 101,1975 ₽, после чего начал снижаться. К 10:36 мск американская валюта опустилась ниже 101 ₽, но через минуту снова преодолела эту отметку.

В то же время евро на бирже торгуется выше 106,4 ₽, китайский юань — выше 13,8 ₽. По состоянию на 10:41 евро торговался по 106,4275 ₽ (+0,62%), юань в 10:37 находился на уровне 13,847 ₽ (+0,96%). Пикового значения евро достигал в 10:32, когда он торговался по 106,63 ₽

В предыдущий раз курс доллара превышал 101 ₽ 6 октября. Тогда он торговался на отметке на уровне 101,5 ₽ Евро торговался в этот день выше 106,5 ₽, китайский юань — выше 13,8 ₽

Доллар превысил 100 ₽ в начале октября. До этого курс американской валюты преодолевал отметку в 100 ₽ в середине августа. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г.