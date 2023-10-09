Доллар вновь превысил 101 рубль на Мосбирже
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже снова превысил 101 ₽, следует из данных торговой площадки.
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже снова превысил 101 ₽, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 10:31 мск доллар торговался по 101,0225 ₽ (+0,62%). Пикового значения доллар достиг в 10:32 — 101,1975 ₽, после чего начал снижаться. К 10:36 мск американская валюта опустилась ниже 101 ₽, но через минуту снова преодолела эту отметку.
В то же время евро на бирже торгуется выше 106,4 ₽, китайский юань — выше 13,8 ₽. По состоянию на 10:41 евро торговался по 106,4275 ₽ (+0,62%), юань в 10:37 находился на уровне 13,847 ₽ (+0,96%). Пикового значения евро достигал в 10:32, когда он торговался по 106,63 ₽
В предыдущий раз курс доллара превышал 101 ₽ 6 октября. Тогда он торговался на отметке на уровне 101,5 ₽ Евро торговался в этот день выше 106,5 ₽, китайский юань — выше 13,8 ₽
Доллар превысил 100 ₽ в начале октября. До этого курс американской валюты преодолевал отметку в 100 ₽ в середине августа. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г.
В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.