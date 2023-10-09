МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акции «Детского мира» на Мосбирже росли более чем на 9% после сообщения компании о начале нового выкупа акций, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:04 мск, акции компании росли на 9,3% — до 74,26 ₽ К 10:10 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 71,3 ₽ (+4,95%).