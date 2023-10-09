10:30 (мск), источник: ТАСС

Акции «Детского мира» на Мосбирже росли более чем на 9%

Стоимость ценных бумаг начала увеличиваться после сообщения компании о начале нового выкупа акций.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акции «Детского мира» на Мосбирже росли более чем на 9% после сообщения компании о начале нового выкупа акций, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:04 мск, акции компании росли на 9,3% — до 74,26 ₽ К 10:10 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 71,3 ₽ (+4,95%).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно поэтому мы крестимся справа налево
Блинкен ответил на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь