15:11 (мск), источник: ТАСС

В ЕЦБ считают, что экономические модели Европы оказались плохо адаптированы к кризисам

Как считает глава Европейского центробанка Кристин Лагард, в Европе не в полной мере учитывали мировые кризисы при составлении своих прогнозов.

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Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Экономические модели, применяемые в Европе, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам, в том числе к пандемии, ситуации вокруг Украины, ускорению инфляции и энергетическому кризису в Европе. Такое мнение в интервью газете La Tribune Dimanche высказала глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«В течение нескольких лет мир переживает перманентный кризис, — отметила она. — Наши модели не были идеально адаптированы к природе этих кризисов».

По ее словам, центральные банки стран Евросоюза не в полной мере учитывали мировые кризисы при составлении своих прогнозов. «Макроэкономические модели, используемые центральными банками и другими организациями, учитывали эти категории неопределенности поверхностно и не принимали их во внимание при составлении прогнозов роста и инфляции. Мы усердно работаем над тем, чтобы повысить точность этих прогнозов», — сказала Лагард.

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