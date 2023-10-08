Нефть на переоценке. Какие доходы принесли паевые фонды в третьем квартале 2023 года

Сырьевой подъем

Третий квартал портфельные управляющие отработали несколько хуже, чем второй. Тем не менее, по данным Investfunds, за минувшие три месяца из 141 крупного розничного фонда (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) доход пайщикам принесли 109 фондов. При этом у 54 розничных фондов доход превысил 10%, а у пяти лучших фондов достиг 22−26%. Кварталом ранее результаты были заметно лучше: убыточных фондов не было, при этом почти каждый второй фонд показал двузначную доходность, а паи десяти лучших ПИФов подорожали на 20−28%.

Лучший результат по итогам отчетного периода продемонстрировали отраслевые фонды, ориентированные на вложения в акции нефтегазовых и металлургических компаний. По данным Investfunds, стоимость паев фондов выросла за месяц на 16−25%. Этому способствует повышение цен на сырье и ослабление рубля. В отчетный период стоимость североморской нефти Brent выросла на 30%, до отметки $94 за баррель.

Стоимость российской нефти Urals выросла более чем на 42%, до отметки $72,3 за баррель. За то же время курс доллара вырос на Московской бирже на 9%, до 98 ₽/$.

Слабость рубля на фоне высоких цен на сырье, как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, позитивно сказывается на выручке компаний-экспортеров, поэтому котировки их акций активно росли в третьем квартале.

В связи с высокой долей сырьевых компаний в фондах широкого рынка подъем котировок позитивно сказался на их результатах. По данным Investfunds, стоимость паев таких фондов выросла за отчетный период на 10−13%. Заметно отстали от них рекордсмены прошлого квартала — фонды акций иностранных компаний. Даже с учетом валютной переоценки такие инвестиции принесли доход не выше 10%. Отставание связано с негативной динамикой, наблюдавшейся на мировых рынка в последние месяцы на фоне рисков дальнейшего повышения ставки ФРС. По итогам третьего квартала индекс S&P 500 снизился на 3,7%.

Валютная защита

Вместе с тем валютная переоценка оказала позитивное влияние на фонды облигаций с валютными активами — евробондами, замещающими и юаневыми облигациями. Паи таких фондов прибавили 5,5−12%. Причем в лидерах роста оказались ПИФы, ориентированные на юаневые облигации или имеющие высокую долю таких бумаг.

Поддержку рынку валютных облигаций, как считает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев, оказало погашение суверенного выпуска евробондов RUS-23, часть средств от которого могла быть реинвестирована в доступные валютные инструменты. «В условии относительно низкой емкости рынка с точки зрения способности обеспечить достаточное предложение бумаг приток дополнительной ликвидности сыграл немаловажную роль в росте цен», — считает он.

Аутсайдерами отчетного периода стали фонды рублевых облигаций, основная часть которых оказалась убыточной.

По итогам квартала паи таких фондов потеряли в цене до 5%. В отчетный период индекс гособлигаций RGBITR обвалился на 5%, индекс корпоративных облигаций RUCBITR — на 2,8%. Это стало реакцией на резкое ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. В третьем квартале регулятор трижды повышал ключевую ставку суммарно на 5,5 п. п., до 13%.

Фондовые константы

Портфельные менеджеры рассчитывают на продолжение подъема на рынке акций в ближайшие месяцы. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков не исключает того, что индекс Московской биржи может подняться до 3500 пунктов за счет роста дивидендных выплат, высоких цен на нефть и избыточной денежной массы.

На фоне планов ЦБ еще повысить ставку и держать ее на повышенном уровне в следующем году фонды рублевых облигаций останутся под давлением. Аналитики Совкомбанка не исключают, что на ближайшем заседании в октябре регулятор повысит ключевую ставку еще на 1 п. п., до 14%. Поэтому более интересными для инвестиций будут фонды денежного рынка, которые зарабатывают на краткосрочных операциях.

Высокий интерес сохранится и к ПИФам валютных облигаций, результат которых будет зависеть как от изменения курса рубля, так и от размещения новых выпусков замещающих облигаций. Максим Васильев не исключает, что до конца года такие фонды даже без учета валютной переоценки могут принести около 3% доходности.