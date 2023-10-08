Что такое «голубые фишки» и чем они выделяются на рынке ценных бумаг

В то же вмеря эти бумаги менее волатильны по сравнению с акциями второго и других эшелонов (если акция не подпадает под критерии «голубых фишек», то ее также по определённым критериям причисляют ко второму или третьему эшелону ценных бумаг). Они пользуются огромным спросом как у розничных инвесторов, так и у институциональных. Кроме того, иностранные инвесторы, входя на какой-то локальный рынок, в первую очередь обращают внимание именно на местные «голубые фишки».



Второй эшелон обычно включает акции компаний средней и малой капитализации. К ним можно отнести бумаги таких компаний, как «Система», «Самолет», «Мечел» и другие. Эти акции также достаточно ликвидны, но объем торгов ими обычно заметно ниже, чем у «голубых фишек». Также, как правило, бизнес таких компаний значительно меньше.



И, наконец, третий эшелон включает в себя акции малой капитализации. Отличие этих акций от второго эшелона очень наглядно, не говоря уже об их отличии с акциями «голубых фишек». Обычно такие бумаги малоликвидны, чтобы продать их, нужно время, и очень волатильны, то есть цена на них могут значительно меняться. Волатильность напрямую возникает из-за низкой ликвидности. Инвестор с относительно небольшим капиталом может значительно повлиять на котировки компании, если начнет совершать с ней сделки. Этим и объясняются резкие взлеты и падения акций третьего эшелона, которые можно в последнее время наблюдать на российском рынке. Инвестиции в эти акции достаточно рискованы. На волне роста инвестор может войти в бумагу, а на обвале — не успеть из нее выйти, так как движения в таких бумагах происходят крайне быстро.