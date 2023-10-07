В гостиницах могут обнулить НДС на доступ к интернету и СПА

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает ввести нулевой НДС для некоторых сопутствующих услуг в российских отелях, среди которых услуги СПА, тренажерного зала, детской игровой комнаты, доступ к интернету и пользование парковкой. ТАСС ознакомился с соответствующим проектом постановления правительства РФ.

Согласно документу, нулевой НДС также могут распространить на услуги плавательного бассейна и конференц-зала в отелях.

Как пояснили ТАСС в Минэкономразвития, в 2022 году были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, позволяющие применять нулевую ставку НДС при проживании в гостиницах. Вместе с тем перечень дополнительных услуг, которые включаются в единую стоимость номера, требовал уточнения. Сейчас такие услуги, как СПА, тренажерный зал, химчистка, детская комната, бассейн не включены в этот перечень и не могут претендовать на данную льготу.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский напомнил, что в результате отельеры вынуждены были вести раздельный учет и уплачивать с таких услуг НДС в размере 20%, что формировало «значительные неудобства», в том числе для потребителей. РСТ обратился с просьбой об урегулировании этого несоответствия в Минэкономразвития.

Как отметили в МЭР, если инициатива будет поддержана, это даст возможность большему числу отельеров воспользоваться налоговой льготой. Такая мера позволит увеличить рентабельность гостиничных проектов, сократить издержки бизнеса и, тем самым, избежать возможного роста цен на проживание для гостей.