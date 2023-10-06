Мосбиржа создаст бенчмарки для определения доходности облигаций
Они позволят проще инвестировать в нестандартные инструменты, например, флоатеры.
Они позволят проще инвестировать в нестандартные инструменты, например, флоатеры.
Московская биржа планирует внедрить бенчмарки по определению доходности облигаций. Сейчас этим инструментом занимается рабочая группа, в нее входит брокер БКС, Сбербанк и Совкомбанк. Вскоре к ней может присоединиться и ВТБ, пишут «Ведомости».
Такой бенчмарк, по словам директора департамента долгового рынка Мосбиржа Глеба Шевеленкова, понадобился «по мере развития и усложнения рынка облигаций». По его словам, сейчас «важно обеспечить корректное сравнение бондов для принятия инвестиционных решений». Как пояснил представитель ВТБ, в последние годы на рынке появились «нестандартные инструменты с особенностями в структуре начисления дохода», которые вызвали необходимость в систематизации определения их доходности.
Директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин на Московском финансовом форуме в конце сентября говорил, что одним из долговых инструментов, по которым сложно определить доходность даже профессиональным участникам рынка, являются бумаги с плавающим купоном, или флоатеры. Тогда Лякин уже высказывал идею создания публичного стандарта расчета доходности этого инструмента — по его мнению, он бы помог «проще и понятнее» инвестировать в такие бумаги, повышая спрос на них не только со стороны банков, но и со стороны более мелких игроков.