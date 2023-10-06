Мосбиржа создаст бенчмарки для определения доходности облигаций

Московская биржа планирует внедрить бенчмарки по определению доходности облигаций. Сейчас этим инструментом занимается рабочая группа, в нее входит брокер БКС, Сбербанк и Совкомбанк. Вскоре к ней может присоединиться и ВТБ, пишут «Ведомости».

Такой бенчмарк, по словам директора департамента долгового рынка Мосбиржа Глеба Шевеленкова, понадобился «по мере развития и усложнения рынка облигаций». По его словам, сейчас «важно обеспечить корректное сравнение бондов для принятия инвестиционных решений». Как пояснил представитель ВТБ, в последние годы на рынке появились «нестандартные инструменты с особенностями в структуре начисления дохода», которые вызвали необходимость в систематизации определения их доходности.

Сейчас участники рабочей группы изучают потребности в аналитическом покрытии рынка облигаций и планируют сформировать «исчерпывающий перечень индикаторов», которые торговая площадка могла бы рассчитывать «по согласованным с рынком методикам», добавил Шевеленков.