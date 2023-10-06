Министр энергетики Шульгинов отметил тенденцию к снижению цен на АЗС

Отмечается, что к снижению цен привели меры правительства РФ по стабилизации топливного рынка.

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — заявил Шульгинов.

При этом министр не исключил, что следующим этапом станет снятия запрета на экспорт бензина. По его словам, решение примут «по обстановке».

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на внутреннем рынке». Запрет касается также горючего, приобретенного на биржевых торгах. Мера призвана насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Исключение сделали для поставки нефтепродуктов в рамках комплексной помощи Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха.

6 октября кабмин утвердил долгосрочные меры для стабилизации российского топливного рынка. В частности, планируется восстановить объемы выплат нефтепереработчикам по демпферу. Этот механизм призван сделать поставки моторного топлива на внутренний рынок выгодными для НПЗ и избежать дефицита ГСМ. Также было утверждено частичное снятие ограничения на экспорт дизтоплива: НПЗ, поставляющие на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ими дизеля, смогут экспортировать оставшуюся часть по трубопроводам в морские порты.