01:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Эксперты измеряют температуру перегрева экономики

Опубликованная накануне Росстатом динамика компонентов использования ВВП во втором квартале вызвала экспертную дискуссию о масштабах перегрева российской экономики на фоне происходящих в ней структурных сдвигов. В частности, отмечается, что темпы роста ВВП остаются выше долгосрочного потенциала.

Наверх
Источник: AP 2023

Как уже отмечал «Ъ», во втором квартале сильное падение чистого экспорта в структуре ВВП было компенсировано бурным ростом госвливаний в валовое накопление основного капитала (по оценкам Bloomberg Economics, на 16% выше тренда, существовавшего до начала 2022 года).

В целом же среди компонентов использования ВВП, по подсчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», потребление домохозяйств остается выше тренда (замедлилось до 1% со средних 2,5% в третьем квартале 2022-го — первом квартале 2023 года с поправкой на сезонный и календарный факторы). Также выше тренда — накопление основного капитала (плюс 8,2% против плюс 2,7%). Потребление государства находится на уровне тренда (минус 9,6% против плюс 9,1%), а чистый экспорт, заметно отстающий от своей долгосрочной динамики, демонстрирует восстановительный рост на 21,7% за второй квартал (с учетом сезонности и календарности) после провала на 41% в первом квартале.

Авторы расчетов отмечают, что бюджетный импульс затрагивает потребление домохозяйств — через рост зарплат, но его эффект для динамики ВВП от потребления в целом будет меньшим за счет роста импорта. «Бюджетный импульс продолжит толкать экономику в сторону перегрева, а итоговую “температуру” определит степень жесткости денежно-кредитной политики», — заключают авторы канала.

Со стороны производства основной вклад в рост экономики выше тренда вносили промышленность и розница, в меньшей степени — строительство и транспорт. В последнем случае это во многом объясняется удлинением плеча перевозок, поясняют аналитики ЦМАКП. Они отмечают, что в первом квартале в составе компонентов доходов (в текущих ценах и в годовом выражении) «произошли глубокие изменения»: был исчерпан эффект скачка мировых цен и стала отрицательной валовая прибыль экономики. Одновременно дефицит на рынке труда обусловил рост его оплаты, который почти компенсировал падение прибыли.

Артем Чугунов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин может объявить о выдвижении на новый срок на форуме «Россия»
На кого стал похож новый Santa Fe
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь