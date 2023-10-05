Всемирный банк прогнозирует рост ВПП России в 2023 году на 1,6%

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году. По обновленному прогнозу экономистов международного института, в текущем году российская экономика вырастет на 1,6%, в июне они ожидали ее снижения на 0,2%, следует из материалов Всемирного банка для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. Экономисты полагают, что в 2024 году рост ВВП России будет составлять 1,3%, а в 2025 году — 0,8%.

Данное улучшение прогнозов связано с увеличением государственных расходов на военные нужды, а также социальные выплаты. Вместе с этим на изменение прогноза повлияло и сохранение устойчивого объема потребления.

«Бюджетное стимулирование поддержало потребительский спрос и военные расходы. В то время как энергетический сектор сократился меньше, чем ожидалось. Усиление внешнего давления, с сокращением профицита текущего счета и сужением бюджетного пространства ухудшит перспективу», — говорится в прогнозе Всемирного банка.

Согласно обновленному прогнозу экономистов, среднегодовая инфляция в 2023 году составит 5,6%. Росту инфляции в конце года будет способствовать девальвация рубля.

Всемирный банк, кроме того, отмечает, что за первые семь месяцев 2023 года банковский сектор получил чистой прибыли в размере 2 трлн рублей.

В июне международная организация прогнозировала снижение ВВП России на 0,2% (а не на 3,3%, как в январском прогнозе). Тогда пересмотр прогноза был связан более высокими экономическими показателями за 2022 год, а также более сдержанным, чем ожидалось, сокращением объёмов производства нефти и нефтепродуктов в 2023 году.