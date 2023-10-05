В ЦБ сообщили о росте числа жалоб на оформление микрозаймов мошенниками

Согласно презентации, с января по август 2023 года в ЦБ поступило 32,4 тыс. жалоб на МФО, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число жалоб в категории «мошенничество» за восемь месяцев 2023 года увеличилось на 46%, с 3,1 тыс. до 4,5 тыс. — «как следствие утечек баз данных в 2022 году и ухода зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) для противодействия фроду», говорится в презентации.
Ненахова в ходе выступления на форуме также назвала среди основных драйверов роста жалоб на МФО недостоверную информацию в кредитной истории, несогласие с условиями заключенного договора и пересчет по займу и услугам.
Согласно представленным материалам, количество жалоб относительно несогласия с условиями заключенного договора увеличилось по итогам восьми месяцев 2023 года в два раза — с 1,3 тыс. до 2,6 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля этой категории жалоб в общей структуре составляет 8,1%. На жалобы в категории «навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора» приходится 10% в общей структуре, на категорию «недостоверная информация в кредитной истории» — 11,9%, на «мошенничество» — 14,1%.