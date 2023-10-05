«Группа Астра» озвучила предварительные параметры IPO и начала сбор заявок

В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении со стороны действующих акционеров,. из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 5 октября и завершится 12 октября.

Ожидается, что старт торгов Акциями под тикером ASTR начнется 13 октября после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Компания объявила о намерении намерении провести IPO в начала октября.

По данным Kartoteka.ru, 15% «Группы Астра» принадлежит ее гендиректору Илье Сивцеву, 5% — Светлане Новосельцевой, остальные совладельцы скрыты. До июля 2022 года Илья Сивцов владел 20% головной компании группы ООО «Русбитех-Астра», 80% принадлежало Денису Фролову. Партнеры также владели производителем светотехнического оборудования ГК «Вартон», ранее купившим контрольный пакет АО «Байкал электроникс».

О намерении «Группы Астра» провести IPO в сентябре сообщало РБК. Издание уточняло, что инвесторам предложат «небольшой пакет». По итогам 2022 года выручка «Астры» выросла в 2,5 раза, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,9 млрд руб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.