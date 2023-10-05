«Газпром» снова возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России
Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Суммарная прибыль участников рейтинга составила почти 9,3 трлн рублей.
Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Суммарная прибыль участников рейтинга составила почти 9,3 трлн рублей.
Год назад мы опубликовали первый рейтинг самых прибыльных компаний по итогам 2021 года. В список вошло 50 крупнейших компаний. Рейтинг возглавлял «Газпром» с результатом 2,2 трлн рублей. Уже тогда Forbes столкнулся с тем, что компании закрывают финансовые показатели: ряд крупных холдингов, например «Транснефть» или «Интер РАО», не раскрыли консолидированную финансовую отчетность за 2021 год. В этом году ситуация с прозрачностью крупного российского бизнеса ухудшилась. По оценке Forbes, как минимум 30 компаний, которые могли претендовать на место в рейтинге, не опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. Это прежде всего холдинги из металлургии и химической промышленности.
Однако по итогам 2023 года мы ожидаем смены лидера. Кто может занять позицию «национального достояния»? Самый очевидный кандидат — это Сбербанк. За восемь месяцев 2023 года крупнейший российский банк заработал 999 млрд рублей прибыли. Для сравнения: результат «Газпрома», правда, за шесть месяцев — 331 млрд рублей. Не стоит сбрасывать со счетов и другие крупные нефтегазовые компании — «Роснефть» (прибыль за первое полугодие 2023 года — 652 млрд рублей), «Лукойл» (565 млрд рублей) и «Ямал СПГ» (совместное предприятие «Новатэка» и иностранных инвесторов, компания раскрывает только показатели за год). Именно эти компании заняли три следующие позиции после «Газпрома» в нынешнем рейтинге — «Ямал СПГ» (№ 2), «Роснефть» (№ 3) и «Лукойл» (№ 4). Замкнул пятерку самых прибыльных компаний «Новатэк».
Из-за отсутствия в списке металлургических холдингов и падения прибыли банков на 10-е место прорвался производитель минеральных удобрений «Фосагро». Годом ранее компания заняла 23-ю строчку в рейтинге Forbes. В 2022 году чистая прибыль «Фосагро» выросла на 42% и достигла рекордных 184,7 млрд рублей благодаря росту цен на продукцию.
В 2022 году через этот терминал было перевалено 30 млн т угля, что на 32% выше показателя 2021 года. В результате прибыль «ОТЭКО-Портсервиса» в 2022 году выросла почти в три раза, до 60,1 млрд рублей. Также в рейтинг попали крупнейший на Дальнем Востоке логистический оператор FESCO (№ 37), увеличившая прибыль почти в 10 раз судоходная компания «Совкомфлот» (№ 58), железнодорожные операторы «Первая грузовая компания» (№ 38), Globaltrans (№ 64), «Модум-Транс» (№ 66) и др.
Если почти все банки по итогам 2022 года уменьшили прибыль и даже получили убыток из-за увеличения резервов и переоценки активов, то НСПК (№ 61), оператор платежной системы «Мир», увеличил свою прибыль в 2,6 раза, до 25,3 млрд рублей. Благодаря уходу международных платежных систем Visa, Mastercard и др. эмиссия карт «Мир» за год выросла на 60%, а доля карт «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций платежными картами увеличилась с 25,7% до 41,3%.
Несмотря на снижение торгов нерезидентами, совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос до 1,1 квадрлн рублей. В результате прибыль компании «Московская биржа ММВБ-РТС» (№ 43) увеличилась на 29%, до 36,3 млрд рублей.
Еще один необычный итог прошлого года: крупнейшие розничные сети X5 (№ 33) и «Магнит» (№ 52), долго боровшиеся друг с другом за лидерство по выручке и неоспоримо опережавшие других ретейлеров по прибыли, уступили в рейтинге группе «Меркурий Ритейл Холдинг» (№ 28), управляющей сетями «Красное & Белое» и «Бристоль». По оценке Forbes, прибыль холдинга выросла на 30%, до 48,2 млрд рублей. В своем проспекте к несостоявшемуся в 2021 году IPO группа «Меркурий Ритейл Холдинг» (тогда Mercury Retail Holding PLC) отмечала высокую маржинальность торговли алкоголем в сравнении с продажей других товаров.
Замыкает рейтинг Forbes компания «Ресурс», называющая себя на сайте «молодым предприятием угольной отрасли Кемеровской области». По итогам 2022 года компания заняла 14-е место по добыче угля в России — почти 8,5 млн т. Выручка «Ресурса» выросла за год на 33%, до 63,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 47%, до 14,9 млрд рублей. Совладельцами угольного предприятия являются миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которые в марте 2022 года перестали быть контролирующими бенефициарами компаний УГМК, «Кузбассразрезуголь» (№ 13), «Уголь-Транс» (№ 63), «Ростерминалуголь» (№ 88) и др.