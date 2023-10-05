«Газпром» снова возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России

Год назад мы опубликовали первый рейтинг самых прибыльных компаний по итогам 2021 года. В список вошло 50 крупнейших компаний. Рейтинг возглавлял «Газпром» с результатом 2,2 трлн рублей. Уже тогда Forbes столкнулся с тем, что компании закрывают финансовые показатели: ряд крупных холдингов, например «Транснефть» или «Интер РАО», не раскрыли консолидированную финансовую отчетность за 2021 год. В этом году ситуация с прозрачностью крупного российского бизнеса ухудшилась. По оценке Forbes, как минимум 30 компаний, которые могли претендовать на место в рейтинге, не опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. Это прежде всего холдинги из металлургии и химической промышленности.

Тем не менее мы «удвоили» рейтинг — теперь в список входят не 50, а 100 компаний. Кризис — отличная возможность посмотреть на новых игроков, заработавших прибыль в текущих экономических условиях. Правда, лидер остался прежним. Несмотря на 40-процентное падение прибыли, «Газпром» занял первое место в рейтинге. В 2022 году компания заработала прибыль в размере 1,3 трлн рублей.

Однако по итогам 2023 года мы ожидаем смены лидера. Кто может занять позицию «национального достояния»? Самый очевидный кандидат — это Сбербанк. За восемь месяцев 2023 года крупнейший российский банк заработал 999 млрд рублей прибыли. Для сравнения: результат «Газпрома», правда, за шесть месяцев — 331 млрд рублей. Не стоит сбрасывать со счетов и другие крупные нефтегазовые компании — «Роснефть» (прибыль за первое полугодие 2023 года — 652 млрд рублей), «Лукойл» (565 млрд рублей) и «Ямал СПГ» (совместное предприятие «Новатэка» и иностранных инвесторов, компания раскрывает только показатели за год). Именно эти компании заняли три следующие позиции после «Газпрома» в нынешнем рейтинге — «Ямал СПГ» (№ 2), «Рос­нефть» (№ 3) и «Лукойл» (№ 4). Замкнул пятерку самых прибыльных компаний «Новатэк».

Из-за отсутствия в списке металлургических холдингов и падения прибыли банков на 10-е место прорвался производитель минеральных удобрений «Фосагро». Годом ранее компания заняла 23-ю строчку в рейтинге Forbes. В 2022 году чистая прибыль «Фосагро» выросла на 42% и достигла рекордных 184,7 млрд рублей благодаря росту цен на продукцию.

2022-й стал годом поворота внешнеторговых потоков на восток. А благодаря росту стоимости аренды железнодорожных вагонов и цены фрахта на морские перевозки многие транспортные холдинги тоже увеличили прибыль. Правда, самой прибыльной транспортной компанией стал «ОТЭКО-Портсервис» (№ 22), оператор Таманского терминала навалочных грузов (уголь и сера) на Черном море, предлагающий альтернативный маршрут — на юг.

В 2022 году через этот терминал было перевалено 30 млн т угля, что на 32% выше показателя 2021 года. В результате прибыль «ОТЭКО-Портсервиса» в 2022 году выросла почти в три раза, до 60,1 млрд рублей. Также в рейтинг попали крупнейший на Дальнем Востоке логистический оператор FESCO (№ 37), увеличившая прибыль почти в 10 раз судоходная компания «Совкомфлот» (№ 58), железнодорожные операторы «Первая грузовая компания» (№ 38), Globaltrans (№ 64), «Модум-Транс» (№ 66) и др.

Если почти все банки по итогам 2022 года уменьшили прибыль и даже получили убыток из-за увеличения резервов и переоценки активов, то НСПК (№ 61), оператор платежной системы «Мир», увеличил свою прибыль в 2,6 раза, до 25,3 млрд рублей. Благодаря уходу международных платежных систем Visa, Mastercard и др. эмиссия карт «Мир» за год выросла на 60%, а доля карт «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций платежными картами увеличилась с 25,7% до 41,3%.

Несмотря на снижение торгов нерезидентами, совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос до 1,1 квадрлн рублей. В результате прибыль компании «Московская биржа ММВБ-РТС» (№ 43) увеличилась на 29%, до 36,3 млрд рублей.

Еще один необычный итог прошлого года: крупнейшие розничные сети X5 (№ 33) и «Магнит» (№ 52), долго боровшиеся друг с другом за лидерство по выручке и неоспоримо опережавшие других ретейлеров по прибыли, уступили в рейтинге группе «Меркурий Ритейл Холдинг» (№ 28), управляющей сетями «Красное & Белое» и «Бристоль». По оценке Forbes, прибыль холдинга выросла на 30%, до 48,2 млрд рублей. В своем проспекте к несостоявшемуся в 2021 году IPO группа «Меркурий Ритейл Холдинг» (тогда Mercury Retail Holding PLC) отмечала высокую маржинальность торговли алкоголем в сравнении с продажей других товаров.

Год назад в рейтинг самых прибыльных компаний вошел только один фармацевтический производитель — «Генериум», один из крупнейших производителей вакцины «Спутник V». По итогам 2022 года компания не раскрыла финансовых показателей и в список этого года не попала, зато в рейтинге оказались другие фармацевтические компании — «Фармстандарт» (№ 26) и «Отисифарм» (№ 69). При этом все три компании принадлежат миллиардеру Виктору Харитонину и его партнерам.

Замыкает рейтинг Forbes компания «Ресурс», называющая себя на сайте «молодым предприятием угольной отрасли Кемеровской области». По итогам 2022 года компания заняла 14-е место по добыче угля в России — почти 8,5 млн т. Выручка «Ресурса» выросла за год на 33%, до 63,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 47%, до 14,9 млрд рублей. Совладельцами угольного предприятия являются миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которые в марте 2022 года перестали быть контролирующими бенефициарами компаний УГМК, «Кузбассразрезуголь» (№ 13), «Уголь-Транс» (№ 63), «Ростерминалуголь» (№ 88) и др.