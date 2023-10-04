Восстановление умеренными темпами

Рынок накануне

Индекс МосБиржи повысился на 0,37%, до 3144,88 п. Индекс РТС подрос на 0,16%, до 993,74 п. Индексы укрепились на фоне ослабления рубля.

В лидерах роста оказались бумаги Группы «Эталон» (ETLN 87,6 ₽, +4,14%), которые подорожали на фоне новости о смене банка-депозитария на RCSIssuer Services S.A.R.L. Спросом пользовались депозитарные расписки Cian (CIAN 791,8 ₽, +2,3%), компания подала на регистрацию в Банк России проспект иностранных ценных бумаг в отношении своих АДР для листинга на Московской бирже.

Акции сталеваров ММК (MAGN 51,6 ₽, −2,31%) и «Северстали» (CHMF 1358,4 ₽, −2,27%) корректировались после роста в предыдущие дни. Слабую динамику показали акции «ЭсЭфАй» (SFIN523,2 ₽, −2,75%), несмотря на прогноз «Эксперт РА» о росте страхового рынка в России в 2023 году на 12−14% и объёма страховых взносов до 2,071 трлн руб. с 1,816 трлн руб. в 2022 году.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США — до 99,6125 ₽, евро — до 104,1600 ₽.

Основные новости и события

Молдавия не отказывается от идеи покупать газ у Газпрома (GAZP166,75 ₽, +0,4%), но по хорошей цене и без привязки к политическим условиям, заявили власти Молдавии.

Softline (SOFL 195,22 ₽, −6,11%) объявил о стратегическом партнерстве с «Яндекс 360» (YNDX2386,8 ₽, −0,38%). Клиенты компании смогут получить комплексную поддержку: от консультаций до миграции и послепродажного обслуживания.

«Газпромбанк» и «Мечел» (MTLR 209,19 ₽, +1,56%) пришли к мировому соглашению по акциям ЧМК (CHMK 10525 ₽, −3,4%), находящимся в залоге у банка.

FESCO (FESH 100,03 ₽, −0,09%) увеличила контейнерный парк до рекордных 170 тыс. TEU с 120 тыс. TEU в конце 2022 года.

Гана одобрила план разработки месторождения Pecan с участием ЛУКОЙЛа (LKOH 6754,5 ₽, +0,51%). Доля компании в проекте оценивается на уровне 38%.

«Аэрофлот» (AFLT 40,98 ₽, +0,42%) завершил страховое урегулирование по 17 самолетам с SMBCAviation Capital.

Цены на бензин продолжают снижаться на СПбМТСБ, цена на 92 бензин снизилась от пика на 21%, до 55,4 тыс. руб., летний дизель подешевел на 28%, до 53,8 тыс. руб.

Ожидания и торговые идеи

В среду утром настроения на мировых рынках слабые: японский индекс Nikkei 225 падает на 1,7%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 1%. Сегодня ожидаются итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которые могут спровоцировать повышение волатильности на рынке нефти. В России Росстат публикует данные по недельной инфляции, которые могут повлиять на настроения инвесторов, т.к. Банк России в решениях по ключевой ставке ориентируется на показатели инфляции.