Совкомбанк заработал более 50 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии

С января по июнь 2023 года чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 52 млрд рублей, а рентабельность капитала акционеров (ROE) достигла 55%. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Мы показали выдающийся финансовый результат с одним из лучших показателей рентабельности капитала в финансовом секторе. Это стало возможным благодаря росту активов и доходов во всех бизнес-линиях и сильной командной работе», — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Всего за первые шесть месяцев текущего года активы компании выросли на 9% — до 2,4 трлн рублей. В частности, розничный кредитный портфель увеличился на 15% — до 674 млрд рублей, а корпоративный — на 7%, до 850 млрд рублей.

Процентные доходы розничного бизнеса составили 65 млрд рублей, а комиссионные — 6,4 млрд. При этом средства клиентов в данном сегменте приросли на 7% — до 774 млрд рублей — в результате притока текущих счетов физлиц.

Процентные доходы корпоративного бизнеса составили 50 млрд рублей, а комиссионные — 9,5 млрд. Тем временем средства клиентов в этом сегменте приросли на 12% — до 1,1 трлн — благодаря притоку счетов компаний и корпоративных депозитов.

В целом за шесть месяцев чистый процентный доход Совкомбанка достиг 67 млрд рублей, а комиссионный — 12 млрд. При этом норматив достаточности собственных средств кредитной организации (Н1.0 по РСБУ) составил 12,8% по состоянию на 30 июня 2023-го.

Капитал Совкомбанка за шесть месяцев текущего года увеличился на 29% — до 247 млрд рублей. Это создаёт устойчивую базу для дальнейшего уверенного роста, считает Сергей Хотимский.