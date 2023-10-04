Лизинговая компания «Аренза-про» планирует IPO на Мосбирже в течение двух лет

«Мы постепенно готовимся к этому. Понятно, что пока мы не готовы, у нас компания — общество с ограниченной ответственностью, поэтому сейчас это сделать невозможно. Но мы думаем, что IPO на Московской бирже может произойти в течение от одного года до двух лет и готовимся к этому», — сказал Сеньков в интервью «Интерфаксу».