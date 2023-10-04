Госдолг США обновил свой исторический максимум

Так, государственный долг США подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. Это на три процента больше всей задолженности России — на 1 сентября он составил 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов. Рост долга США связан с обязательствами правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. А долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 9 миллиардов долларов.