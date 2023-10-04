15:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдолг США обновил свой исторический максимум

Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского и российского Минфинов.

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Так, государственный долг США подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. Это на три процента больше всей задолженности России — на 1 сентября он составил 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов. Рост долга США связан с обязательствами правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. А долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 9 миллиардов долларов.

При этом в России с начала года госдолг в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.

В мае сообщалось, что госдолг США превысил российский более чем в 100 раз по итогам 2022 года.

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