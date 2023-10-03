За счет чего растет российский рынок частных медуслуг

Стрелка указывает на полис

Главной причиной роста рынка частной медицины по-прежнему остается запрос пациентов на качество, комфорт и оперативность повседневных, то есть амбулаторных, медицинских услуг. Госучреждения, работающие по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), пока не могут конкурировать по уровню сервиса и скорости с частными клиниками.

Нередко пациенты идут за конкретными врачами, а наиболее профессиональный и квалифицированный медперсонал продолжает постепенно мигрировать в частные клиники из-за более высокой оплаты и благоприятных условий труда. Помимо этого, после оптимизации первичного звена, которая завершилась в 2014 году, в ряде регионов снизилась доступность амбулаторных услуг.

Еще один фактор — резкий рост популярности корпоративных программ ДМС. Сейчас средняя стоимость базового полиса на рынке (не учитывая, например, стоматологию) составляет от 35 до 55 тысяч рублей в год, при этом дает основной набор основных специалистов и инструментальных исследований. По соотношению цены и качества ДМС позволяет получить медуслуги за прогнозируемый и невысокий годовой чек.

Клиники вскрыли выручку

Главные игроки рынка — сеть частных клиник «Медси», Европейский медицинский центр (ЕМС), «Мать и Дитя», «СМ-клиника» и «Мединвестгруп». По подсчетам Forbes, суммарно сети к 2022 году увеличили выручку на 22%, до 111 млрд рублей. Драйвером роста выручки стала не только пандемия COVID-19, которая позволила аккумулировать большие средства за счет высокой стоимости лечения пациентов и прибыли от проведения лабораторных услуг.

Кроме того, крупнейшие частные клиники так или иначе работают с ОМС. Доля количества услуг по ОМС может быть разной: например, по циклам ЭКО у «Мать и Дитя» в разные годы за счет бюджета оплачивалось до половины услуг, а ЕМС получала прибыль за счет оказания услуг по лучевой терапии и лечению онкозаболеваний.

Поэтому вторым фактором роста для крупнейших клиник стала реализация государственного нацпроекта «Здравоохранение» с его акцентом на борьбу с онкологическими заболеваниями с традиционно высокомаржинальным тарифом.

Пациенты навострили лыжи

Но рынок медуслуг несет и свои риски. Какие основные подводные камни могут ждать компании на нем в ближайшие годы? Во-первых, это завершение пандемии. После 2022 года потребность в лечении от ковида резко снизилась, обрушив маржинальность клиник, особенно частных лабораторных сетей, а нестабильность и неопределенность в прогнозировании стратегий существенно возросла. Так, это привело к смене владельцев двух из четырех крупнейших лабораторных частных сетей за последние 12 месяцев 一 «Инвитро» и KDL.

Второй и самый тяжелый фактор минувшего года 一 массовый отъезд клиентов и уход в лечение по ОМС. В 2022 году часть наиболее платежеспособных клиентов частных клиник и врачей уехала за рубеж, обосновавшись за границей. Еще часть пациентов стала лечиться только по полисам ОМС, что привело к сокращению численности пациентов коммерческих клиник в 2022 году на 2%, до 48 млн человек. По оценкам исследовательской компании BusinesStat, в 2023 году этот показатель сократится еще на 1,3% по причине ограниченной платежеспособности потребителей.

Не стоит забывать и про опосредованные риски. Оценивая темпы роста, важно помнить, что вклад в рост рынка услуг внесла инфляция, поскольку стоимость платных медуслуг росла высокими темпами. Над клиниками с высокой долей услуг по ОМС также может висеть риск секвестирования бюджетных трат на здравоохранение. В какой степени они могут быть компенсированы ростом спроса на платные услуги — дискуссионный вопрос. Вторым аспектом, который может потенциально изменить рынок, может стать введение соплатежей по ОМС. В случае разрешения такой практики пациент сможет доплачивать за оказание услуг по ОМС. Такую модель Минфин представил на публичное обсуждение в 2021 году, и она до сих пор остается на повестке дня.

Игроки расставляют сети

В текущих условиях наиболее перспективными игроками частного рынка выступают те компании, которые решили инвестировать вырученные за время пандемии COVID-19 средства в развитие и масштабирование бизнеса, экспансию в регионы. Эти плоды уже приносят свои результаты. Некогда бывшая региональным игроком Краснодарского края сеть «Екатерининская больница» за три года влетела в топ грандов крупнейших федеральных сетей. Мастодонты рынка также осваивают регионы: у «Медси» уже больше половины клиник находятся в регионах, а не в Москве и области. А в структуре доходов «Мать и Дитя» в первой половине 2023 года рост выручки в госпиталях в регионах (+14,8%) опережает рост в Москве (+7,6%) за счет региональных проектов — госпиталя MD Group «Лахта», медицинского кластера в Тюмени и амбулаторной клиники в Екатеринбурге.

Но главный драйвер — сделки M&A по покупке других игроков. После бурного роста в пандеми на рынке происходит оптимизация сетей и клиник, которые не смогли эффективно пережить завершение ковидного бума. В начале 2022 года «Медси» приобрела сеть медицинских клиник «Промедицина» в Уфе и сеть «Диалайн» в Волгограде, весной — «Лабдиагностику» в Пермском крае. Группа «Медскан» вместе со Сбером стала владельцем четвертой по выручке федеральной сети частных лабораторий KDL. В августе 2022 года EMC приобрела одного из крупнейших дистрибьюторов лабораторного медоборудования — компанию «Астра-77». В начале 2023 года «Мать и Дитя» закрыла сделку по приобретению готового госпиталя в Москве.

Вероятно, эта тенденция продолжится, а драйвером российского рынка медуслуг и дальше будет выступать консолидация мелких игроков более крупными до наступления равновесия. Из публичных компаний безусловным фаворитом выступает группа «Медси» в составе АФК «Система», которая может выйти на IPO после 2023 года, а также сеть клиник «Мать и Дитя», которая ведет процесс перерегистрации головного юрлица в Россию и может вернуться к выплатам дивидендов.

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