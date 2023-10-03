Россиянам объяснили, как получить компенсацию за утечку персональных данных

В течение 15 рабочих дней после того, как компания уведомит об утечке данных, необходимо подать заявку на возмещение причиненного ущерба на «Госуслугах».

Затем в течение 20 рабочих дней организация рассчитает выплату и направит пострадавшему свое предложение.

Деньги, подчеркивает Объясняем.рф, переведут через пять дней после этого и только в том случае, если более 80% пострадавших согласятся на компенсацию.

Напомним, правительство поддержало проект поправок в КоАП, резко увеличивающий штрафы для операторов персональных данных. Размер санкций составит от 3 до 15 миллионов рублей в зависимости от числа пострадавших лиц.

Фирмам, как отмечала ранее «РГ», будет выгодно поторопиться заплатить самим. Дело в том, что к организациям, допустившим утечку, но возместившим нанесенный своим клиентам ущерб, будут применяться пониженные штрафы. Добровольная компенсация зачтется, ее признают как смягчающее обстоятельство.