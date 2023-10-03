Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 67%

Положительную динамику по объему торгов продемонстрировали все биржевые сегменты. Так, объем торгов на срочном рынке вырос на 87,5% до 8,9 трлн руб. При этом среднедневной объем торгов составил 421,6 млрд руб.

На фондовом рынке объем торгов в отчетный месяц вырос на 58,7% до 3,98 трлн руб. При этом объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 85% до 2,7 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 21,7% до 1,27 трлн руб. Всего на фондовом рынке в сентябре было размещено 77 облигационных займов на 2,87 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 2,45 трлн руб.

На валютном рынке объем торгов увеличился на 65,1% до 32,2 трлн руб., среднедневной объем составил 1,54 трлн руб. Как отмечает площадка, объем торгов инструментами спот вырос на 27,9% до 10,2 трлн руб., объем сделок своп и форвардов составил 22 трлн руб.

На денежном рынке объем торгов увеличился на 63,1% до 76,5 трлн руб., среднедневной объем операций составил 3,64 трлн руб. При этом объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 53,4% до 35,4 трлн руб., а объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия — на 151,9% до 26 трлн руб.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 3,8 раза до 49,9 млрд руб. В том числе объем торгов золотом составил 49 млрд руб. (8,3 т), серебром — 900 млн руб. (12,2 т).