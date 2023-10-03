Налогам добавляют прогрессии. О чем говорится в законопроекте об изменении НДФЛ

Предполагается, что больше всех заплатят граждане с доходом более 100 млн руб. — 35% от превышения этой суммы плюс 26 млн руб.

Между тем сборы с граждан с доходами, для которых предлагают самую высокую ставку налога, не перекроют потери бюджета от отсутствия других отчислений, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Там же, по большому счету, поступления копеечные получаются. Количество людей, которые получают доход свыше многочисленных миллионов, очень мало, да и собрать с них вряд ли что-то получится. Так что такая прогрессия, которая возникает в конце этой шкалы, ничего не даст с точки зрения доходов. Нулевая ставка — это тоже давно известное из экономической теории предложение, что бедные должны исключаться из обычного подоходного налогообложения. Но в массе этих людей гораздо больше, чем тех, кто будет компенсировать эти выпадающие доходы. Так что, думаю, это непроходная инициатива. Скорее, следует серьезнее повышать ставку по средним доходам, и тогда хоть кто-то в это сито попадет».

По словам автора законопроекта, прогрессивная шкала налогов позволит не только увеличить поступления в бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства.

С 2021 года в России действует повышенный налог — 15% — для граждан, чьи доходы превысили 5 млн руб. в год. В Минфине заявляли об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшее время.

Делать ее более прогрессивной сейчас — не лучшее решение, согласен доктор экономических наук Сергей Смирнов:

«Я бы сказал, что это, скорее, попытка одной из наших партий отметиться на фоне избирателей. Если оценивать инициативу с социальной точки зрения, то частично эта идея уже реализована, ведь ставка в 15% у нас сейчас действует по доходам от занятости. Кроме того, облагаются налогом доходы по дивидендам от вкладов свыше 1 млн руб. и по облигациям федерального займа. Вместе с тем, чем меньше финансовый интерес, тем больше инициативы населения по уходу в тень. Мы прекрасно помним, как в девяностые годы это происходило».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что обсуждать этот вопрос преждевременно до тех пор, пока сами депутаты не проведут дискуссии. Прогрессивная шкала налогообложения действовала в России до 2001 года — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов.

Даниил Бабкин