Forbes: Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в США

Издание оценило состояние владельца компаний SpaceX и Tesla в $251 млрд, что примерно равно прошлогоднему показателю, когда Маск также возглавлял данный список. На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на третьем — один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($158 млрд). Четвертую и пятую позицию заняли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($121 млрд) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж ($114 млрд).