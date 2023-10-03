Экономист Сакс: К 2030 году доллар перестанет быть мировой валютой

По мнению Сакса, популярность доллара в международных транзакциях падает по трем причинам. Во-первых, экономики других стран растут быстрее, чем США. Во-вторых, с появлением и распространением цифровых валют доллар теряет свою уникальность. Наконец, сами Соединенные Штаты виноваты в падении авторитета своей валюты. Вашингтон использует доллар в геополитических целях. А заморозка Штатами иностранных активов незаконна с юридической точки зрения. Россия и другие страны мира почувствовали это давление. Все чаще государства производят банковские операции в национальных валютах.