11:07 (мск), источник: Российская газета

Экономист Сакс: К 2030 году доллар перестанет быть мировой валютой

Доля доллара в мировой торговле уменьшается с каждым годом. К концу десятилетия американская валюта перестанет быть мировой. Такое заявление сделал экономист Джеффри Сакс на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

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Источник: Российская газета

По мнению Сакса, популярность доллара в международных транзакциях падает по трем причинам. Во-первых, экономики других стран растут быстрее, чем США. Во-вторых, с появлением и распространением цифровых валют доллар теряет свою уникальность. Наконец, сами Соединенные Штаты виноваты в падении авторитета своей валюты. Вашингтон использует доллар в геополитических целях. А заморозка Штатами иностранных активов незаконна с юридической точки зрения. Россия и другие страны мира почувствовали это давление. Все чаще государства производят банковские операции в национальных валютах.

Лучшим примером такого взаимодействия стали операции между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в реалах, рублях, рупиях, юанях и рэндах. Такие сделки могут стать примером и базой для других стран мира, считает экономист.

Сакс добавил, что США продолжают навязывать свои принципы мировой экономической системе. Нельзя дать Штатам использовать доллар в качестве оружия на международном рынке. Экономист заключил, что миру необходимо строить будущее без валютной монополии и санкционного давления.

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