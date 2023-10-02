Всемирный банк предрек Азии худшие экономические перспективы за полвека

Темпы роста экономик развивающихся стран Восточной Азии замедлятся до одних из самых низких уровней с конца 1960-х в связи с протекционистскими мерами США и растущим уровнем госдолга. К такому выводу пришел Всемирный банк, пишет Financial Times (FT).

В апреле Всемирный банк ожидал роста экономики Китая на 4,8%, теперь прогноз снижен до 4,4%. Рост ВВП для развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона (включая Китай) снижен с апрельских 4,8 до 4,5%.

Регион, являющийся одним из главных двигателей экономического роста в мире, согласно прогнозам, покажет худшие темпы роста за полвека, не считая чрезвычайных событий вроде пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса или мирового нефтяного шока 1970-х годов, отмечает FT.

Экономисты ожидали от Китая более устойчивого и значительного восстановления после пандемии, рассказала главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитья Матту. По ее мнению, замедление роста продолжится, если китайские власти и правительства других стран не начнут «более глубокие» реформы сектора услуг. Банк отметил падение розничных продаж в Китае ниже допандемического уровня, рост долгов домохозяйств, отставание инвестиций частного сектора и стагнацию цен на жилье.

На ситуацию влияет снижение объемов мирового спроса из-за общего замедления глобального роста, затрагивающего все страны, а также то, что регион (не только Китай) подвергается влиянию новой промышленной и торговой политики США, поясняет FT.

Напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином приносили пользу другим странам региона, стимулируя импорт. Однако введение в прошлом году законов IRA и Chips, направленных на создание производств в США и снижение зависимости от Китая, ударило по странам Юго-Восточной Азии. Эх экспорт в США сократился.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в прошлом месяце предупредило, что темпы экономического роста Китая до 2030 года будут под давлением. Аналитики указали на ряд структурных вызовов, которые стоят перед Китаем, — демографическое старение, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала. При неблагоприятном сценарии Китай может вернуться к традиционным драйверам роста, таким как инвестиции в недвижимость и инфраструктуру, и в этом случае среднегодовой рост экономики снизится до 3,5% в период с 2023 по 2030 год.

Аналитики WSJ сочли такую динамику финалом 40-летнего экономического бума страны, который «поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта». У Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась, пояснили эксперты.