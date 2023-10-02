Разработчик российской операционной системы проведет IPO на Мосбирже в октябре

Российская ГК «Астра», разработавшая отечественную операционную систему Astra Linux, намерена провести IPO на Московской бирже в октябре. Об этом говорится в поступившем Forbes заявлении группы. «Листинг и начало торгов акциями компании ожидается в октябре 2023 года. Таким образом, ГК “Астра” может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО», — указано в релизе.

В рамках IPO акции предложат действующие акционеры группы. Ожидается, что по результатам листинга доля акций компании в свободном обращении составит около 5%. После IPO действующие акционеры сохранят за собой «преобладающую долю в акционерном капитале», отметили в ГК «Астра». Другие детали планируемого размещения в сообщении не приводятся.

ГК «Астра» ожидает, что первичное размещение повысит узнаваемость группы среди потенциальных клиентов и позволит реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников. «Наши намерения выйти на Московскую биржу — логичный и закономерный шаг. Он свидетельствует о впечатляющих результатах группы и твердой уверенности в том, что бизнес продолжит развиваться и достигать поставленных целей», — заявил гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев.

Он признал, что «огромное влияние» на бизнес компании оказали «уход западных вендоров с российского рынка, усилившийся тренд на импортозамещение и технологический суверенитет, а также существенная поддержка отрасли со стороны государства». Сивцев выразил надежду, что IPO компании поможет обратить внимание инвесторов на российский IT-рынок, «обладающий колоссальным потенциалом роста».

ГК «Астра» объединяет несколько российских IT-брендов, включая операционную систему Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс средств резервного копирования RuBackup и систему корпоративной почты RuPost. Это ПО используется в основном в госорганизациях, в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.

О планах компании разместить акции на Мосбирже Сивцев говорил «Ведомостям» еще в июле прошлого года. Оценка группы в ходе листинга может составить от 10 до 17 млрд рублей, заявили опрошенные газетой эксперты. При этом высокого спроса на акции компании ждать не стоит: после начала «военной спецоперации»* на Украине международные инвесторы потеряли доступ к российским биржам, что сужает круг потенциальных покупателей, отметили они.

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