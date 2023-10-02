Попытка развить восстановление

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,81%, до 3133,26 п., на фоне дальнейшего роста в нефтегазовом секторе. Тем не менее индекс РТС снизился на 0,34%, до 1007,58 п.

Лучше рынка динамику показали акции Полюс золота (PLZL 11418 руб., +1,61%) и Селигдара (SELG 79,44 руб., +1,59%). Несмотря снижение котировок золота на глобальных рынках из-за роста доходностей по облигациям, рублевые цены на золото остаются вблизи годовых максимумов.

В лидерах роста оказались также акции Сбербанка (SBER 260,41 руб., +1,22%) после заявления о возможном выкупе акций у нерезидентов. Подробностей не последовало. Сбер занял первое место в европейском банковском рейтинге Brand Finance Europe 500 — 2023, который рассчитывает показатель силы бренда.

В аутсайдерах оказались акции Novabev Group (BELU 5527 руб., −7,08%), которые в пятницу торговались без права на дивиденды за I полугодие 2023 года.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 97,9675 руб., евро до 103,3500 руб.

Основные новости и события. Структура МТС (MTSS 275,15 руб., −0,63%) будет тестировать в России и СНГ собственную нейросеть.

Ozon (OZON 2636 руб., −2,04%) предложит сервис кредитных линий для продавцов на маркетплейсе, кредитные средства могут использоваться для любых целей.

Яндекс Go (YNDX 2402,2 руб., −1,52%) стал предлагать аренду самокатов в Белграде.

Сайт Циана (CIAN 746,2 руб., +0,43%) вошел в десятку самых посещаемых сайтов по недвижимости в мире, согласно рейтингу SimilarWeb. Аудитория сайта в августе составила 46,1 млн пользователей.

Правительство предлагает увеличить НДПИ для независимых производителей газа с 2024 года более высокими темпами, чем для Газпрома (GAZP 167,09 руб., −1,47%).

Дочерняя структура холдинга VK 2 октября начнет размещение выпуска локальных облигаций для замещения конвертируемых долларовых евробондов VK.

Лукойл (LKOH 6677 руб., +0,47%) и Норникель (GMKN 16180 руб., −0,76%) создали в ЯНАО компанию по добыче нефти и попутного нефтяного газа — ООО «Варейнефтегаз».

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на $2,5, до $23,9 за тонну, следует из данных Минфина.

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром настроения на мировых рынках немного ослабли: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,21%, китайский рынок закрыт из-за национальных выходных. Сегодня последний день для покупки акций ФосАгро (PHOR 6783 руб., −0,37%) под дивиденды за II квартал 2023 года.

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