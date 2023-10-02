16:06 (мск), источник: Газета.Ру

Названы пять причин нового подорожания такси в следующем году

В России в 2024 году средняя стоимость поездки на такси увеличится на 7—10%. Об этом «Газете.Ru» рассказала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, имеются пять факторов, которые могут повлиять на тарифы в будущем году.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

«Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7—10% к уровням сегодняшних тарифов», — сказала Зарипова.

Эксперт отметила, что существует несколько причин для роста тарифов такси в 2024 году. Это повышение цен на автомобили и их техобслуживание, увеличение стоимости бензина и затрат на страхование. По ее словам, в последнее время появилась еще одна проблема, влияющая на стоимость поездки, — нехватка водителей. Агрегаторы такси стали решать этот вопрос за счет привлечения людей с ограниченными возможностями по здоровью и женщин. До конца этого года резкого скачка цен на такси не ожидается, подчеркнула Зарипова.

По данным аналитиков «Чек Индекс», средняя стоимость поездки на такси в России в 2023 году стала на 6% выше, чем в прошлом. В Москве этот показатель вырос на 14%. В некоторых регионах стоимость поездки на такси выросла еще больше.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россияне смогут вдвое быстрее добираться до юга страны
Дилеры назвали самые популярные подержанные автомобили
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь