23:00 (мск), источник: Ведомости

Мишустин подписал постановление об индексации зарплат госслужащих и бюджетников

Правительство проиндексирует на 5,5% зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданских сотрудников воинских частей в России с 1 октября. Это следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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Источник: Reuters

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5% оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, подразделений и органов исполнительной власти», — уточняется в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладных часть зарплат дипломатических работников на 5,5% с 1 октября.

В проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025—2026 гг. правительство сообщало, что зарплаты большинства государственных служащих в следующем году не будут индексировать. В число исключений вошли бюджетники — сотрудники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

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