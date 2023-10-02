Исследование показало, что бездомные делают с денежной помощью

Благотворительная организация Foundations for Social Change представила новое исследование, в ходе которого раздала одной группе людей, оставшимся без дома, по 5600 долларов США. Также все испытуемые прошли семинары и инструктаж о том, как правильно распоряжаться деньгами. Вторая же группа не получила выплаты. За испытуемыми наблюдали в течение 12 месяцев. Об этом пишет газета The Guardian.

Исследование показало, что сложившийся стереотип о том, что бездомные люди тратят деньги на алкоголь, психоактивные вещества и сигареты, оказался неверным. Большинство из тех, кто получил выплату, потратили ее на жилье, еду и транспорт. При этом расходы на спиртные напитки и никотиносодержащие продукты были ниже на 39%, чем у людей из второй, контрольной, группы. Также участники эксперимента смогли отложить часть сбережений — в среднем удалось накопить одну тысячу долларов США.

Как подсчитали эксперты, в результате эксперимента удалось сохранить деньги в государственном бюджете, которые уходят на обслуживание приютом для бездомных (общая экономия составила 777 тысяч долларов США).

Исследователи отметили, что после того, как люди узнали, на что бездомные тратят деньги, количество денежной помощи от жителей США резко возросло.

Ранее психологи выяснили, что щедрые люди склонны наказывать других за эгоизм.

Анна Морозова