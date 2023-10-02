ET: ВТБ хочет получить статус иностранного портфельного инвестора в Индии

ВТБ обратился в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) за получением лицензии иностранного портфельного инвестора (FPI), пишет индийская газета Economic Times (ET) со ссылкой на собственные источники. Регистрация в качестве FPI российского госбанка также потребует одобрения местного центробанка — Резервного банка Индии (RBI).

Хотя заявки на регистрацию в качестве FPI и продление лицензий рассматриваются SEBI, зеленый сигнал должен быть получен от центрального банка, когда заявителем является зарубежный банк, который имеет филиал в Индии, отмечает ET.

Также индийская газета пишет, что из-за того, что основным акционером ВТБ является правительство, он может получить FPI первой категории, на которую могут претендовать правительства, а также связанные с правительством иностранные инвесторы, такие как центральный банки и суверенные фонды.

FPI первой категории могут выпускать и инвестировать в офшорные производные инструменты, где индийские ценные бумаги являются базовым активом; имеют более высокие лимиты позиций для инвестиций в деривативы и освобождаются от налогообложения по «Косвенному переводу».

Сейчас статус FPI получили три российских лица. В феврале — марте это сделала управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал», в апреле лицензией обзавелся тезка главы совета директоров «МТС банка» и УК «Система Капитал» Всеволод Розанов (он, в частности, до 2013 года являлся президентом индийской «дочки» АФК «Система» Sistema Shyam TeleServices), а в июне — УК «Первая», в прошлом принадлежащая также представленному на рынке Индии Сбербанку (прежнее название — «Сбербанк Управление Активами»).

Статус FPI позволяет получить доступ к операциям на локальном рынке ценных бумаг, управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии, открывая напрямую счета у индийских брокеров и других профессиональных участников рынка — в банках и депозитариях.

Frank Media отправили запрос в ВТБ.