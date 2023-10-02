Доллар и евро подорожали больше чем на полрубля на Московской бирже

Курс доллара на Московской бирже в понедельник, 2 октября, поднялся выше отметки 98,7 рубля, следует из данных торговой площадки. Последний раз доллар был на этом уровне 15 августа, в тот день его курс превышал 99 рублей.

На максимуме за день американская валюта торговалась по 98,71 рубля, дорожая на 0,74 рубля к закрытию прошлой сессии. На 8:41 мск доллар стоил 98,56 рубля, что на 0,59 рубля больше цены закрытия пятничной торговой сессии.

Курс евро на Мосбирже превысил 104 рубля — впервые с 14 сентября. На максимуме валюта торговалась по 104,2 рубля, дорожая на 0,85 рубля к прошлому закрытию. На 8:41 мск евро стоил 104,03 рубля, что на 0,68 рубля больше закрытия прошлой сессии.

Судя по динамике прошлых месяцев, российскую валюту ожидает «нелегкая неделя», отметил аналитик ИК «Велес Капитал» Михаил Абрамов. Давление на рубль оказывает резкое сокращение предложения валюты после ухода экспортеров на низколиквидном рынке и тот факт, что продажи юаней ЦБ сократились «с 21,4 млрд до почти минимальной отметки в 0,8 млрд рублей», пояснил эксперт.

По его прогнозу, если доллару удастся закрепиться выше отметки в 98,6 рубля, то курс продолжит движение в сторону августовских максимумов. В прошлом месяце на пике американская валюта стоила почти 102 рубля. «Впрочем, с приближением середины месяца ожидаем возвращения рублем утерянных позиций», — отметил Абрамов.