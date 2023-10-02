Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды за I полугодие в 34,5 рубля на акцию

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, общая сумма дивидендов составит 104,7 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября.

В 2022 году размер дивидендов компании с учетом промежуточных составил 105,58 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов — 319,9 млрд рублей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.