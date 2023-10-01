В ГД считают, что в 2025 году цифровой рубль выйдет на международную арену

«Мы сейчас тестируем цифровой рубль, я думаю, что тестирование цифрового рубля будет продолжаться примерно один год — несколько месяцев этого года и следующий год — соответственно, в 2025 году, уверен, цифровой рубль выйдет и на международную арену, и его можно будет использовать во взаиморасчетах в том числе с компаниями латиноамериканских стран. При этом мы готовы поделиться своим опытом в использовании блокчейна, своими наработками, для того, чтобы ваши центральные банки, ваши компании могли использовать шире этот новый канал обращения цифровых финансовых активов», — подчеркнул депутат.

По словам Аксакова, еще одно направление, которое позволяет преодолевать антироссийские санкции — это «корреспондентские отношения российских банков с банками иностранными, в том числе латиноамериканскими». «Многие банки из латиноамериканских стран такие корсчета открыли — это банки Бразилии, Кубы, Никарагуа, Боливии, Венесуэлы. При этом российские банки говорят о желании открыть корреспондентские отношения с банками и других латиноамериканских стран. Здесь мы, к сожалению, не всегда видим встречное движение, поэтому я хотел бы обратиться к коллегам с просьбой передать эту информацию — готовы наладить соответствующие взаимоотношения между банкирами ваших стран и нашими банкирами, чтобы такое корреспондентское взаимодействие между нашими странами было открыто», — пояснил депутат.

Аксаков проинформировал участников конференции, что на московской валютной бирже открыты торги иностранными валютами различных стран. «Если на начало 2022 года у нас торговались практически только евро и доллар, сейчас 35% — это валюты дружественных и нейтральных стран. Латиноамериканские страны в этих торгах не присутствуют, к сожалению, и это тоже сигнал, над которым мы могли бы активно поработать. Мы приняли закон, в соответствии с которым филиалы иностранных банков, в том числе латиноамериканских стран, могут принимать участие в торгах валютой на российской бирже, здесь тоже милости просим», — сказал глава комитета Госдумы.