Что будет с курсом доллара на следующей неделе: мнения экспертов

Уходящая неделя для российской валюты прошла преимущественно внешними факторами: в начале недели наблюдалось некоторое укрепление национальной валюты на фоне продаж экспортерами валютной выручки и роста цен на нефть. Однако в среду доллар вырос до 96,90 рублей, а евро снизился до 101,96 рублей на волне укрепления доллара на мировом валютном рынке. К концу недели давление на рубль усилилось из-за снижения цен на нефть и завершения активной фазы налоговых платежей. Также Центробанк в своем обзоре отметил повышение инфляционных ожиданий в России, что также негативно влияет на динамику курса рубля, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В ближайшее время сохраняются риски ослабления рубля на фоне геополитической напряженности и высокой волатильности цен на энергоносители. Возможно дальнейшее ослабление курса доллара до 98,40 рублей, а впоследствии — до отметки 100 рублей. Курс евро может вырасти до 104−105 рублей. Юань держит курс к 13,45 после которого рост пары ускорится до 13,60 ₽ Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

По его мнению, дальнейшая динамика курса рубля будет определяться действиями Банка России по сдерживанию инфляции и ситуацией на мировом рынке нефти.

Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер», также считает, что рубль останется в зависимости от объема экспорта и потоков валюты в страну.

«Банк России обозначил процент расчетов в рублях за экспорт как 42%, что не очень хорошо для курса национальной валюты. Обнадеживает пересмотренный прогноз Банка России, который в сентябре повысил оценку с $26 млрд до $45 млрд», — добавил Дании л Болотских.

Аналитик «Цифра брокер» прогнозирует, что к концу года курс доллара будет в диапазоне 85−95 рублей.

Экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов, напротив, не видит возможностей укрепить рубль ни повышением ставки, ни ценами на нефть.

Ни повышение ключевой ставки, ни вероятность дальнейшего ужесточения ДКП, ни вербальные интервенции, ни рост мировых цен на нефть пока не помогают рублю. Все это делает попытку прорыва USDRUB выше 98 на следующей неделе весьма вероятной. Константин Церазов бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Он напоминает, что две предыдущих таких попытки — в первой декаде сентября и после повышения ключевой ставки в августе — не увенчались успехом. Поэтому по итогам следующей недели курс доллара к рублю, вероятно, останется в текущем диапазоне 96−98 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев на предстоящей неделе также ожидает умеренного ослабления курса рубля: предполагаемый торговый диапазон составляет 96−99 за доллар, 101−105 за евро, 13,2−13,6 за юань.

Давление на рубль будут оказывать завершение сентябрьского налогового периода, ускорение инфляции и спрос на валюту для закупки импорта и оттока капитала. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

Сдерживать ослабление рубля будут высокие цены на нефть, продажи валюты экспортёрами в рамках неформальных договорённостей с властями и вероятные новые словесные интервенции властей в поддержку рубля, резюмирует он.