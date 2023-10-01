10:23 (мск), источник: Ведомости

Банки с 1 октября не могут использовать SWIFT при переводах внутри России

Банки с 1 октября могут использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России. Такое решение в марте 2023 г. принял совет директоров Банка России.

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Источник: AP 2023

Таким образом, банки для передачи финансовой информации при переводах не смогут использовать SWIFT. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от системы SWIFT ряд российский кредитных организаций, в частности Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия», «Открытие» и др.

В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны.

Регулятор тогда сообщил, что «информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России». СПФС была создана в 2014 г. в качестве аналога международной системы SWIFT.

ЦБ уточнял, что требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи, когда такая информация передается в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа. Решение, по информации Банка России, позволит обеспечить надежность и бесперебойность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.

СПФС от Центробанка была создана после того, как в связи с присоединением Крыма к РФ был впервые поднят вопрос об отключении страны от SWIFT. К СПФС подключились более 400 участников, в том числе свыше 100 нерезидентов из 12 стран.

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