Новак заявил, что падение цен на топливо в опте уже снизило его стоимость для аграриев

«Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объеме. И эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры», — сказал он.

«Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензин от 16 до 20%, это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и производителей сельхозтоваров». Александр Новак вице-премьер России

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, сообщила 21 сентября пресс-служба кабинета министров.

Как следует из опубликованного позже постановления правительства, ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело несколько исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Не касаются ограничения и транспортировки топлива физлицами для личного пользования, бензина и дизеля в емкостях для хранения для использования в дороге, поставок в Южную Осетию и Абхазию, а также топлива, уже проходящего таможенные процедуры, принятого к перевозке или с оформленным поручением на отгрузку.

Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в четверг журналистам в Минэнерго РФ. В министерстве также подчеркивали, что ограничения носят временный характер.

О новых мерах

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает новые системные меры на рынке топлива. Во-первых, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Вторая мера — это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков, сообщал Новак.

Он отмечал, что ждет снижения цен на топливо в опте, мелком опте и в рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте цены на АЗС должны снизиться.