Как заработать на ковиде: мнение эксперта

На российском рынке — Московской бирже — есть эмитент Артген. Компания занимается разработкой вакцины от ковида: в 2020 году благодаря тестам на Covid-19 ему удалось получить выручку 219 млн руб.. Это около 20% от общей выручки за тот период в размере 1 млрд рублей.

В 2023 году эта статья расходов снизилась практически до нуля из-за отмены обязательных тестов на коронавирус и снижения количества заболевающих. Однако, несмотря на это, компания находится на финальной стадии по выводу на рынок вакцины от Covid-19 под названием «Бетувакс-Ков-2».

Конструкция вакцины «Бетувакс-КоВ-2» дает возможности для ее быстрой оптимизации под новые штаммы коронавируса.

В портфеле разработок на стадии доклинических испытаний есть еще одна комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса под названием «Бетусфера», но пока что мы не ожидаем экономического эффекта от этой вакцины на горизонте 12 месяцев.

Мы прогнозируем объемы продаж вакцины «Бетувакс-Ков-2» в 200 млн руб. по итогам этого года, что в случае реализации способно существенно повлиять на справедливую стоимость акций Артген. Если вернется режим с обязательным тестированием на коронавирус, то компания получит двойной эффект, так как продажи тестов на ковид снова вернутся к существенным для компании значениям.

На СПБ Бирже обращаются бумаги иностранных производителей вакцин: Pfizer, Moderna, Novavax. Наиболее известная из них —это компания Pfizer.

Вакцины Pfizer и Moderna основаны на технологии матричного РНК, что позволяет достаточно быстро переделывать их под новые штаммы. Компания Pfizer — это международный диверсифицированный холдинг, для которого просадки в случае низких продаж не так критичны, как для Moderna. Среди одобренных препаратов Moderna имеет только вакцину от ковида, что способно сильно ударить по компании в случае остановки распространения коронавируса, поэтому покупка акций этой компании сопряжена с повышенными рисками. Novavax имеет преимущество перед Moderna за счет выстроенной производственно-логистической цепи более чем в 10 странах.

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