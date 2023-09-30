ЦБ протестирует переводы цифровых рублей между компаниями

«Готовимся к расширению пилота в следующем году, где будут новые участники, новые клиенты, новые сценарии, в том числе переводы между юридическими лицами», — отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, пилотный проект по внедрению в России цифровых рублей идет по плану.

16 сентября об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЦБ. Продолжается тестирование всех предусмотренных для этого этапа операций уточнили специалисты. В их числе — открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду, простые автоплатежи. В тестировании с 15 августа принимают участие клиенты пилотных 13 банков — как юридические лица, так и физические лица. В список банков входят Альфа-банк, «Ингосстрах банк», ВТБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, «Киви банк», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Ак барс», «Синара», Росбанк и «ТКБ банк».

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал его 24 июля. Центробанк РФ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. С 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес, рассказала «Газете.Ru» эксперт Управления платежей и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, комментируя старт пилотного тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Ранее такую дату называла Набиуллина.